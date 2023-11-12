Гран-при России «Идель»: трансляция произвольной программы пар

Сегодня, 15:30
Спортивные пары выступят с произвольными программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в воскресенье, 12 ноября. Их прокаты завершат программу второго соревновательного дня в ледовом дворце Казани.
Начало — 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили за свое выступление 78,61 балла. На втором месте Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66), тройку замыкают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).
1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
2. Карина Акопова — Никита Рахманин
3. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани