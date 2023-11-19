Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольной программы женщин

Женщины выступят с произвольными программами на 5-м этапе серии Гран-при России «Волжский пируэт» в воскресенье, 19 ноября. Их прокаты продолжат второй соревновательный день в ледовом дворце Самары.

Начало — 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Ксения Синицына — она набрала за свое выступление 73,77 балла. На втором месте Дарья Садкова (72,93), тройку замыкает Майя Хромых (66,69).

Участники произвольной программы женщин на 5-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Беларусь, вне конкурса)

2. Олеся Козлова

3. Елена Черникова

4. Вероника Малышева

5. Камилла Нелюбова

6. Ангелина Палагина

Вторая разминка

7. Людмила Фурсова

8. Полина Свириденко

9. Ксения Гущина

10. Майя Хромых

11. Дарья Садкова

12. Ксения Синицына

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