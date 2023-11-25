Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция короткой программы мужчин

Мужчины выступят с короткими программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты откроют первый соревновательный день в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 13:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

На лед выйдут чемпионы России и Европы Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк, победители предыдущих этапов Матвей Ветлугин и Владислав Дикиджи и другие.

Участники короткой программы мужчин на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Александр Мельников

2. Владислав Дикиджи

3. Даниил Самсонов

4. Иван Попов

5. Михаил Полянский

6. Семен Соловьев

Вторая разминка

7. Артур Даниелян

8. Андрей Анисимов

9. Марк Кондратюк

10. Матвей Ветлугин

11. Дмитрий Алиев

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве