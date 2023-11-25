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Гран-при России

Сегодня, 16:00

Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция короткой программы пар

Пары представят короткие программы на Гран-при России 25 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивные пары выступят с короткими программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты продолжат программу первого соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 17:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионка Европы в одиночном катании, ныне выступающая в парном, Алена Косторная и Георгий Куница и другие.

Участники короткой программы пар на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Вторая разминка

5. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

6. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

8. Алена Косторная — Георгий Куница

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Фигурное катание
Александра Бойкова
Алена Косторная
Алена Косторная / Георгий Куница
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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