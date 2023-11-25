Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция короткой программы пар

Сегодня, 16:00
Спортивные пары выступят с короткими программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты продолжат программу первого соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».
Начало — 17:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионка Европы в одиночном катании, ныне выступающая в парном, Алена Косторная и Георгий Куница и другие.
Участники короткой программы пар на 6-м этапе Гран-при России:
1. Виктория Васильева — Роман Запорожец
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
5. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
6. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
8. Алена Косторная — Георгий Куница
Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве