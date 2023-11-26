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Гран-при России

Сегодня, 12:00

Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольной программы мужчин

Мужчины представят произвольные программы на Гран-при России 26 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мужчины выступят с произвольными программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты откроют второй соревновательный день в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 13:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

После короткой программы лидирует Матвей Ветлугин — он набрал за свое выступление 99.02 балла. На втором месте Даниил Самсонов (95,34), тройку замыкает Владислав Дикиджи (94,48)

Участники произвольной программы мужчин на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Артур Даниелян

2. Михаил Полянский

3. Андрей Анисимов

4. Дмитрий Алиев

5. Александр Мельников

Вторая разминка

6. Иван Попов

7. Семен Соловьев

8. Марк Кондратюк

9. Владислав Дикиджи

10. Даниил Самсонов

11. Матвей Ветлугин

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве

Фигурное катание
Даниил Самсонов
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
Матвей Ветлугин
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