Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция ритм-танца дуэтов

Сегодня, 17:15
Дуэты выступят с ритм-танцами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в субботу, 25 ноября. Их прокаты завершат программу первого соревновательного дня в дворце спорта «Мегаспорт».
Начало — 18:15 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин и другие.
Участники ритм-танца дуэтов на 6-м этапе Гран-при России:
1. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
2. София Качушкина — Марк Волков
3. Ольга Федорова — Павел Драко
4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев
5. Дарья Савкина — Александр Вахнов
6. Елизавета Кириллова — Илья Карпов
7. Полина Усова — Михаил Антонов
8. Александра Прокопец — Александр Васькович
9. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
10. Александра Степанова — Иван Букин
Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве