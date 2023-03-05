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Гран-при России

Сегодня, 16:31

Аделия Петросян победила в финале «Гран-при России», Валиева заняла второе место, Туктамышева — третья

Виктория Кравченко
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Аделия Петросян победила в финале «Гран-при России». Спортсменка набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева, набравшая за две программы 241,76 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61).

Гран-при России. Финал

Женщины. Произвольная программа
1. Аделия Петросян — 169,39
2. Софья Акатьева — 164,69
3. Камила Валиева — 162,79
4. Елизавета Туктамышева — 160,52
5. Алина Горбачева — 155,16
6. Софья Муравьева — 155,10
7. Ксения Гущина — 138,35
8. София Захарова — 132,83
9. Анна Фролова — 132,81
10. Вероника Яметова — 132,74
11. Софья Самоделкина — 124,26
12. Виктория Федянина — 114,49
Итог
1. Аделия Петросян — 255,01
2. Камила Валиева — 241,76
3. Елизавета Туктамышева — 241,61
4. Софья Акатьева — 241,09
5. Софья Муравьева — 233,04
6. Алина Горбачева — 228,85
7. Ксения Гущина — 209,62
8. Вероника Яметова — 205,38
9. София Захарова — 203,02
10. Анна Фролова — 201,39
11. Софья Самоделкина — 185,54
12. Виктория Федянина — 173,90

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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