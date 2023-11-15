Акатьева из-за травмы пропустит этап «Гран-при России» в Самаре

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигуристка Софья Акатьева не примет участие на этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Акатьева не примет участия по медицинским показателям», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка готовилась к заключительным этапам «Гран-при России», которые пройдут в Самаре (18-19 ноября) и Москве (24-26 ноября).

В сентябре Акатьева по медицинским показаниям снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.