Акатьева считает, что не показала максимум возможного на этапе «Гран-при» в Красноярске

Софья Акатьева прокомментировала свое выступление на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсменка стал 3-й с результатом 208,63 балла.

— Рада, что оказалась на пьедестале, это хорошее начало. Хоть я не сделала свой максимум, но начало положено. Где-то мы с тренерами изменим тренировочный процесс и будем готовиться дальше. Я пробовала на тренировках четверной тулуп, пока он на стадии тренировки. Исправляем ошибки. Я не так давно начала его скручивать, сейчас задача — проанализировать, почему так получилось, что была бабочка. Потому что на разминке четверной был, доля сомнения перед ним у меня была.

Всегда хочется хорошо выступать. Красноярск для меня — особенный город, много тут было побед и событий. Не все получилось. Я расстроена, но понимаю, над чем нужно работать.

На короткой я почувствовала, что мне не хватает соревновательного опыта. Но я понимала, что в начале будет тяжеловато. Будем на тренировках больше катать с выходами, накатывать короткую программу, тренировать и оттачивать все элементы.

Соревнования дают такие эмоции, каких нет в повседневной жизни. В произвольной получилось принять энергию от зрителей, она мне очень помогала.