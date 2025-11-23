Галлямов раскритиковал Мишину после проката в Омске: «Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться»

Фигурист Александр Галлямов негативно оценил действия своей партнерши Анастасии Мишиной в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Омске. Во время проката они не смогли выполнить поддержку.

«Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться. Я вообще в шоке», — сказал Галлямов после проката в эфире Первого канала.

В Омске Мишина и Галлямов по сумме двух программ набрали 210,99 балла, уступив Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову (220,53 балла).