Коган — о зрителях: «В Омске мы установили рекорд. Он впечатляет в сравнении с посещаемостью в США»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, по какой причине для проведения этапа «Гран-при» по фигурному катанию в Красноярске был выбран Дворец спорта «Кристалл» при наличии в городе «Платинум-Арены» повышенной вместимости.

Состояние «Платинум-Арены» в сентябре вызвало беспокойство у прокуратуры Красноярского края.

«Именно федерация настаивала на проведении соревнований именно во дворце «Кристалл». «Платинум-Арена» — обычный большой Дворец спорта. Таких много сейчас в стране, никого таким, к сожалению или к счастью, уже не удивишь. Мы были в Омске только что, установили рекорд по посещаемости — 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении со Skate America, где общее количество составило зрителей составило всего 10 тысяч человек. А там были лучшие американцы, я бы и сам с удовольствием пошел посмотреть.

На арене «Кристалл» есть все для фигурного катания. Мы объект этот холили и лелеяли. Благодарим руководство дворца за то что они смогли сохранить здесь дух фигурного катания. Тут у нас был и предолимпийский сбор, и он принес фантастический результат. Все фигуристы, какими бы они ни были, стремятся в этот дворец, приспособленный для фигурного катания. Такой как «Айсберг» в Сочи и считался единственным Дворцом спорта, в свое время настолько подготовленным для нашего вида спорта. Здесь мы тоже способны провести любые соревнования, любого уровня», — сказал Коган.

Отметим, что слушания о возможной передачи «Платинум-Арены» в собственность предыдущему владельцу отложены до середины ноября, когда завершится новый этап технического обследования объекта.