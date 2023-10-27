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Гран-при России

27 октября, 08:43

Гендиректор ФФККР Коган – о сокращении числа соревнований: «Размазав кашу по тарелке, такого же эффекта не будет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, по какой причине в текущем сезоне число соревнований для спортивных пар и танцевальных дуэтов сократили.

«По четыре этапа для танцев и пар — этого вполне достаточно. Мы уже обсуждали итоги прошедших этапов и понимаем прекрасно, что размазав кашу по тарелке, не будет того же эффекта. А вот если сконцентрируем достаточное число спортсменов на одних соревнованиях, то будет реальная борьба и конкуренция. Для этого мы такие сокращения и делаем. К тому же вы прекрасно знаете, что это соответствует стандартной системе подготовки для спортсменов, не мы ее придумали. Это та система подготовки, которая приводит к нашим победам.

Вообще у нас было много вариантов календаря соревнований. Был, к примеру, вариант проводить по два этапа и потом давать неделю перерыв. Но в итоге решили, что три этапа и перерыв — это самый логичный и удобный вариант. Главное, что мы заканчиваем в конце ноября, чтобы все спортсмены могли успеть подготовиться к чемпионату России», — сказал Коган.

Отметим, что в текущем сезоне при шести этапах «Гран-при», в танцах и парных соревнованиях только четыре этапа в отличие от прошлого года, где на каждом из шести этапов были все четыре вида фигурного катания.

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