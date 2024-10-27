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Сегодня, 19:15

Лакерник: «География фигурного катания в России растет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил развитие фигурного катания в России и прокомментировал старт сезона.

— Начало сезона — это интересно. Появляются новые фамилии, новые люди, которых мы не видели. Думаю, что растет география. То, что нас отстранили, это с одной стороны плохо, но с другой, появилась возможность провести много внутренних соревнований. Федерация нашла такую возможность. Появились люди, которых мы, может быть, и не увидели бы. Например, у мальчиков ошибок много, но зато практически все участники владеют четверными прыжками. И это не только Москва и Санкт-Петербург — география достаточно широкая. Это несколько городов России сразу. Смотреть интересно, но ошибки, конечно, были, потому что начало сезона. Соревнований еще много. Посмотрим, что будет дальше.

Первый этап «Гран-при России» прошел в Магнитогорске с 26 по 27 октября.

Фигурное катание
Александр Лакерник

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