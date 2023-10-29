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Гран-при России

Сегодня, 12:07

Самарин — о мотивации: «Хочется слышать зрителей, видеть улыбку федерации. Ловить контакт»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. 25-летний Самарин набрал 256,99 балла по итогам двух дней и занял второе место.

«Может быть еще не все силы оставил, но первый старт всегда жарит больше и в моменте бывает такое ощущение, что ты уже на изнеможении. Были сегодня положительные моменты, но и нюансы были, ошибки. В целом все рабочее, я шел на все элементы, старался доделывать их. Как для первого раза — пойдет. Начало есть — это самое главное.

Я в начале сезона еще сказал, что отпали нюансы разные по жизни и я хочу сейчас жить фигурным катанием, получать удовольствие. Насладиться этим моментом, такого ни разу в жизни еще не было, когда ничего меня не отвлекало от спорта. Хочется услышать реакцию зрителей, увидеть улыбку федерации. Банально, когда едешь и ловишь контакт со зрителем — это здорово и классно. Таких моментов, когда ты можешь кайфануть, не так много. В начале всегда есть стресс определенный, но потом, когда видишь плоды своей работы — это окупает все.

В олимпийский сезон, когда у нас никто нигде и никуда не попал, была возможность поработать тренером. Сейчас я сосредоточен на себе больше. Не хочется разбрасываться везде, быть ни там, ни здесь… На двух стульях не усидишь», — сказал Самарин.

Победу на турнире в Красноярске одержал Дмитрий Алиев, набравший 260,07 балла.

Фигурное катание
Александр Самарин
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