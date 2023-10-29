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Гран-при России

Сегодня, 12:34

Бойкова — о работе с Тутберидзе: «Первый месяц было тяжело. Казалось, что ничего не получится»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским, после проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе.

«Мы сейчас начинаем стартовать, чтобы как раз попасть в эту колею. Притираемся к тренерам, входим в сезон. Не было давно соревнований, на тренировках кататься это другое конечно. Мы поменяли группу, тренировочный процесс, выходов других нет.

Мы меняли технику выбросов и подкрута. Было тяжеловато, первый месяц так точно. Казалось, что ничего не получится, но тренеры настаивали и все получилось», — сказала Бойкова.

Ранее Бойкова и Козловский тренировались у Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. На «Гран-при России» в Красноярске они заняли первое место, набрав 221,20 балла.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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