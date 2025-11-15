Степанова и Букин довольны своим ритм-танцем на Гран-при России в Москве

Александра Степанова и Иван Букин оценили свое выступление с ритм-танцем на четвертом этапе Гран-при России в Москве.

Букин: «Тенденция мне нравится — мы прибавили, и это очень важно для нас. Мы за короткий срок смогли исправить большинство ошибок. Понятное дело, что не все, и есть над чем работать. Это любой спортсмен скажет — нет предела совершенству. И мы не исключение».

Степанова: «В Красноярске мы не были в такой форме, и первый старт накладывал определенные обязательства. Сегодня мы почти довольны — было намного эмоциональнее, намного больше скорости. Я думаю, что и по взаимодействию у нас с Ваней сегодня было лучше, потому что мы друг друга видели и обменивались энергией глаза в глаза».

Пара лидирует после ритм-танца, набрав 84,32 балла. 16 ноября фигуристы представят произвольный танец.