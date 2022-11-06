Алиев объяснил, зачем целовал лед после проката в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Казани

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Почему поцеловал лед? Перед прошлым турниром в Москве засыпал или просыпался с мыслью, что надо благодарить место, где выступаю. Лед скользкий, в нем много дыр. Он отчасти помогает тебе существовать. Он помогал мне сегодня. Я вытерпел, дожал. Потому что утром на тренировке я опять получил травму. Обострилось старое повреждение.

В начале сезона у меня была проблема со стопой. После тренировки было плохое настроение. После разминки думал, что-либо снимаюсь, либо борюсь до конца. Этот момент мне очень сильно помог. Я бы сфокусирован на том, как сделать так, чтобы ничего не заболело. Я понял, что способен бороться, когда сделал четверные прыжки. В конце я почувствовал что дожал, додавил. Получил невероятное наслаждение. С 2018?го не приземлял три четверных? На контрольных прокатах я их делал. На тренировках я не прыгаю их по отдельности, я делаю их кучками.

На тренировке здесь попробовал четверной риттбергер и сделал его. Надеюсь, что эта позитивная тенденция продолжится. Я не думал, что буду сниматься. Был такой момент — либо не выходим, либо выходим кататься до конца, а не с настроем попробовать. Все совпало, получилось благополучно. Тренер обнял меня перед разминкой и сказал: «Боремся». Мне не пришлось бороться, я получал удовольствие. Организация здесь очень хорошая. Это похоже на мировой Гран?при», — сказал Алиев.

Алиев выиграл этап «Гран-при» в Казани, он набрал 280,95 балла по сумме двух прокатов.