Алиев — о победе в короткой программе в Красноярске: «Пытался заигрывать с судьями»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске. Алиев набрал за прокат 100,45 балла и занимает промежуточное первое место.

«Честно сказать много нервов сегодня потратил, немножко потряхивало меня как в 2018. Но ничего в целом, лавное что это не помешало сильно выступить достойно. Были нервы в середине программы, они мешали, когда на шажках спотыкался. Но главное на прыжки это никак не повлияло, где большие баллы решаются. Вот дал себе установку приземлить все прыжки и доволен что получилось так откатать. Единственное вот дорожка на третий уровень... Впервые увидел судей в дорожке и попытался заигрывать играть с ними. Но это привело только к тому, что я не совпадал по музыке, торопился. Тем не менее само настроение от старта хорошее получилось. Тренер сказал есть как за что поругать, но есть и за что похвалить.

Зал потрясающий не первый раз в Красноярске уже, заранее знал, что сюда приедет большая моя фанбаза. Видел много плакатов, от этого конечно и нервы, и ответственность. Тем не менее большое спасибо, столько игрушек было, так кричали", — сказал Алиев.