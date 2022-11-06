Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:13

Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском катании

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Дмитрий Алиев выиграл этап «Гран-при России» в Казани в мужском одиночном катании.

Фигурист показал лучший результат в произвольной программе (192,99) и оказался лучшим по сумме двух прокатов (280,95).

Второе место занял Андрей Мозалев (272,71), третьим стал Иван Попов (243,28).

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Мужчины

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев — 192,99

2. Андрей Мозалев — 174,50

3. Иван Попов — 157,38

4. Артур Даниелян — 149,86

5. Владислав Катичев — 133,43

6. Роман Атояр — 130,59

7. Артем Алейников — 121,41

8. Владимир Ощепков — 119,97

9. Владимир Кузнецов — 113,58

10. Евгений Зенкин — 104,40

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев — 280,95

2. Андрей Мозалев — 272,71

3. Иван Попов — 243,28

4. Артур Даниелян — 225,68

5. Роман Атояр — 206, 72

6. Владислав Катичев — 200,02

7. Артем Алейников — 189,14

8. Владимир Ощепков — 174,87

9. Владимир Кузнецов — 165,07

10. Евгений Зенкин — 162,17

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Дмитрий Алиев
0
Читайте также
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
В Сочи два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова и Морозов рассказали о своей мотивации и планах

Третий этап «Гран-при» России: результаты 6 ноября