Горбачева — о балле штрафа: «Сама пока не поняла за что поставили. Не до конца получилось сконцентрироваться»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое выступление в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Очень энергичная такая публика, необычно было выступать. Это подбадривает меня, зрители очень здорово поддерживаю, так что было даже волнительно. Сегодня утром на тренировке решили без тройного акселя выступать. Мы работаем над ним, я стараюсь стабилизировать его и в скором времени уже вставлю в программу. Обожаю этот город, тут так красиво и уютно. Я уже второй раз тут на Кубке России и тогда тоже все понравилось, люблю и город, и каток.

В итоге, конечно, не все лучшим образом сложилось, но буду стараться завтра все показать. Было волнение, плюс не до конца получилось сконцентрироваться в моменте здесь и сейчас. Мысли уходили в сторону, сложно было сосредоточиться. Пока сама даже не понимаю за что поставили балл штрафа», — сказала Горбачева.

Горбачева набрала за прокат 73,29 балла и занимает промежуточное третье место.