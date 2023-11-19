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Гран-при России

Сегодня, 13:55

Мозалев: «Знаю, что умею хорошо катать обе программы, следующая ступень — сложить эти прокаты вместе»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Сегодня видно было, что получилось гораздо больше. Все что не получалось ранее, я сделал сейчас. Итог двух этапов для меня — это то, что я умею катать обе программы хорошо. В Уфе я откатал хорошую короткую программу, тут хорошую произвольную. Следующая ступень теперь — сложить вместе эти выступления.

После короткой я ото всех получил слова поддержки: от фанатов, болельщиков, родных и близких. Сегодня старался отключить голову. До проката с Арсением Дмитриевым пытались себя развеселить, даже не думать о соревнованиях и выходить с отключенной головой. Тело все знает хорошо. Чисто по физике я готов был на 100 процентов, даже больше, а вот психологически не совсем работали так как надо.

Сейчас не меняли тактику, прибавляли нагрузку, чтобы добавлять в произвольной. Я как приехал в понедельник из Уфы и сразу в Питере на старт заявился. Старался как можно больше выступать, привыкнуть этому ощущению. Олимпиада была давно, а каждый год — это разные ощущения от соревнований. Я расту как физически, так и ментально. И каждый год себя ощущаю по-разному, — сказал Мозалев.

Андрей набрал 258,69 балла по сумме двух дней соревнований.

Андрей Мозалев
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