Мозалев: «Нужно накатывать программы. Чем больше стартов, тем быстрее я привыкну»

Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал, на каких соревнованиях планирует выступить после первого этапа «Гран-при России».

— Сейчас вернешься домой — какой план? Отдохнуть, привести мысли в порядок или сразу вкалывать?

— Выходной день после соревнований всегда есть, чтобы отвлечься, переключиться и отдохнуть. А дальше работать и работать, конечно. Я буду на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга кататься.

— У тебя просто теннисный график, турнир за турниром.

— Да, каждую неделю. Нужно просто накатывать программы снова и снова на соревнованиях. Чем больше стартов, тем быстрее я привыкну к этому состоянию.

— И люди поймут наконец, что ты хотел показать в программах.

— Да, и программы раскроются, само собой.