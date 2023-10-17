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Гран-при России

Сегодня, 10:30

Мозалев: «Нужно накатывать программы. Чем больше стартов, тем быстрее я привыкну»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал, на каких соревнованиях планирует выступить после первого этапа «Гран-при России».

— Сейчас вернешься домой — какой план? Отдохнуть, привести мысли в порядок или сразу вкалывать?

— Выходной день после соревнований всегда есть, чтобы отвлечься, переключиться и отдохнуть. А дальше работать и работать, конечно. Я буду на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга кататься.

— У тебя просто теннисный график, турнир за турниром.

— Да, каждую неделю. Нужно просто накатывать программы снова и снова на соревнованиях. Чем больше стартов, тем быстрее я привыкну к этому состоянию.

— И люди поймут наконец, что ты хотел показать в программах.

— Да, и программы раскроются, само собой.

Андрей Мозалев. «Хотелось сказать судьям — неинтересно же, когда сразу все понятно!» Фигурист Мозалев — о своей авангардной программе

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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