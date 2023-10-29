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Гран-при России

Сегодня, 14:34

Фролова — о возрасте: «Я взрослая девушка. Сделаю все, чтобы равняться на Туктамышеву»

Ана Горшкова
Корреспондент
Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свою победу на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. По сумме двух выступлений она набрала 215,55 балла.

«Очень довольна собой. Рада, что моя серия из четырех стартов подряд за короткий срок закончилась, я достойно провела этот отрезок. Сегодня обидно было терять баллы на вращениях, глупо и неразумно на мой взгляд. Но буду работать над этим, значит буду катать программу полностью и потом делать связку из пяти-шести вращений. Сейчас возьму перерывчик и с новыми силами буду готовиться на чемпионат России, чтобы показывать там лучший результат.

Болезнь мешала найти правильный настрой на разминке, отвлекало. Тренеры предлагали разные варианты того, что со мной можно сделать… Но только проходя через трудности я становлюсь сильнее. Так что я сказала, что это сделает меня бронированной и что это то, что мне сейчас и нужно. Поэтому поедем катать так.

Честно говоря, мыслей о возрасте нет. Я взрослая девушка. Дама. И меня это устраивает. Вообще мои кумиры — это Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Они провели долгие карьеры, а Лиза вообще уникальная спортсменка. Я стараюсь равняться на них, сделаю для этого все что возможное», — сказала Фролова.

Фроловой 18 лет. Самая возрастная действующая российская фигуристка — Мария Талалайкина, ей 21 год. Ранее самой возрастной была Елизавета Туктамышева.

Фигурное катание
Анна Фролова
Елизавета Туктамышева
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