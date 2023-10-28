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Гран-при России

Сегодня, 14:41

Фролова — о короткой программе: «Такая песня, что ей невозможно не сопереживать. Первое время захлестывали эмоции»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Фролова набрала 70,75 балла за прокат.

«Иду на рекорд личный, четыре подряд чистых проката! Надеюсь и дальше буду катать чисто до конца карьеры, насколько сезонов подряд. Рада конечно, что чисто получилось, но надо понимать, что никто от ошибок вообще не застрахован. Банально нервы могут сыграть свою роль. Надо успевать совмещать и моральный настрой, и технику, и эмоции.

У меня такая песня в короткой, что ей невозможно не сопереживать. Сильное и глубокое впечатление оставляет, поэтому достаточно просто вкладывать эмоции. Первое время могли захлестывать меня эмоции, когда я только начинала катать на сборах под эту музыку, могла совершать глупые ошибки. Но сейчас уже нашла баланс для себя», — сказала Фролова.

Фигурное катание
Анна Фролова
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