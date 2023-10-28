Фигуристка Фролова заявила, что не следит за фигурным катанием: «Нет задачи победить и быть лучшей»

Российская фигуристка Анна Фролова после выступления в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске рассказала о новом психологическом подходе при подготовке к соревнованиям.

«Я не посмотрела даже список состав на этот этап. Потом, когда мне сказали, что будет Акатьева Соня она практически сразу в этот день и снялась. Я отписалась от всех пабликов, можно сказать, что я не слежу в этом сезоне за фигурным катанием. Просто выполняю свои задачи, делаю элементы. Остальное для меня как шум. Вот есть спорт, есть учеба, бытовуха… Откликаться еще на какие-то новости, скандалы… Я тогда не буду вообще ничего успевать.

Честно говоря, в этом сезоне я вообще не планировала для себя какое место я займу и куда я поеду. В какой-то момент поменялось отношение к спорту. Есть старт, значит идем и работаем. Нет задачи победить или быть лучшей выходил. Есть задача выходить и катать свои лучшие прокаты. Не самом деле это даже не зависит от ситуации со спортом в мире. Просто жизненный опыт мой, этот год с травмами и переломами, когда я вообще не знала смогу вернуться в спорт или нет сыграл свою роль. Сейчас спорт быстро течет, все развиваются, а если выпал, то надо начинать сначала. Когда поняла, что могу кататься наконец-то, когда зажила нога была рада что просто могу кататься», – сказала Фролова.

Фролова занимает текущее первое место на этапе «Гран-при» в Красноярске. Сейчас идет короткая программа у девушек, впереди выступление еще одной группы участниц.