Анна Фролова выиграла этап «Гран-при России» в Магнитогорске

Сегодня, 13:42
Фигуристка Анна Фролова стала победительницей первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.
Представительница Санкт-Петербурга получила 149 баллов за произвольную программу и 226,33 балла по сумме программ.
Второй стала Ксения Гущина из Санкт Петербурга — 203,78 балла. Третье место заняла Ксения Синицына из Москвы (200,92).
«Гран-при России». Магнитогорск. Женщины.
1. Анна Фролова — 226,33 балла
2. Ксения Гущина — 203,78
3. Ксения Синицына — 200,92
4. Мария Агаева — 189,35
5. Софья Чаплыгина — 182,18