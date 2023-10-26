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Гран-при России

26 октября, 12:53

Танцор Гончаров — о том, как сохранить пару: «Нужно немножко терпения и немножко юмора»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские танцоры Анна Румак/Глеб Гончаров прокомментировали свое выступление на третьем этапе серии «Гран-при России» среди юниоров в Красноярске.

Дуэт набрал 172,62 балла в сумме за два проката и занял второе место.

«Мы рассчитываем, что дальше — больше. Хочется побеждать. Думаю, как решить ту или иную задачу без ошибок, настраиваюсь на результат. Интересный опыт для нас, раньше с подобной хореографией мы еще не выступали. Пока что все нравится, что-то новое и интересное. Очень важно не забывать и про философскую часть нашей программы, смысловую, так работать намного интереснее. Немножко терпения нужно в паре, немножко юмора. Критических моментов не было никогда», — сказал Гончаров.

«Одна из моих любимых произвольных программ, я ее полностью чувствую. Будем работать над техническими моментами, не все было идеально. Конечно, всегда есть куда расти. Стараемся поддерживать друг друга максимально какими-то словами себе построже, собраться, катать по максимуму. Для пары главное взаимопонимание и любовь друг к другу», — добавила Румак.

Победителями соревнований стали Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — у них 181,27 балла в сумме за два проката.

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