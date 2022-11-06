Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли этап «Гран-при России» в Казани в танцах на льду

Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли этап «Гран-при России» в Казани в танцах на льду.

Фигуристы показали лучший результат в произвольном танце (121,07 балла) и стали первыми по сумме двух программ (202,57)

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (198,45 балла по сумме двух выступлений), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (182,30).

Фигурное катание

«Гран-при России»

3-й этап

Сочи

Произвольный танец

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный — 121,07 балла

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 119,31

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 106,97

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 100,05

5. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 97,40

6. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 84,48

7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 82,52

Итоги

1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный — 202,57 балла

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 198,45

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 182,30

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 170,21

5. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 161,69

6. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 141,80

7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 132,29