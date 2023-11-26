Артемьева и Брюханов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Москве

Появилось видео произвольной программы фигуристов Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова на шестом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

Спортсмены получили 138,64 балла за это выступление, набрали 212,58 балла по сумме двух прокатов и заняли третье место на соревнованиях.

Победителями этапа «Гран-при России» в Москве стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых 235,78 балла за две программы.

Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32 балла).