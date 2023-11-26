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Гран-при России

26 ноября, 23:30

Авербух отметил, что для Валиевой важно было победить на этапе «Гран-при» в Москве

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Камила молодец! Поздравлю ее с первым местом. Она стала первой по итогам этапа Гран-при в Москве — сейчас для нее это очень важно!», — цитирует Авербуха Sport24.

17-летняя Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

До этого на этапе «Гран-при России» в Казани Валиева показала итоговый четвертый результат.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-599545-averbukh-dlya-valiyevoy-ochen-vazhno-bylo-pobedit-na-etape-v-moskve
Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева
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