Авербух прокомментировал лишение его пары двух баллов на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Чемпион мира и тренер танцевальной пары Софья Шевченко/Андрей Ежлов Илья Авербух в комментарии «СЭ» выразил отношение к штрафу в два балла фигуристам из-за отсутствия смены ритма в танце на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Пара стала четвертой из девяти участвовавших.

«Во-первых, дебют пары Шевченко/Ежлов достаточно удачный. Судьи довольно благосклонно оценили дебют, и зрители тепло принимали, специалисты. Понятно, что дуэт новый, Андрей вообще уникальный спортсмен, который только в 18 лет перешел в танцы, что выглядит очень поздно. Ему надо много нагонять. Соня — прекрасная партнерша, Андрей очень талантлив, и думаю, мы постараемся семимильными шагами догонять и, возможно, обгонять.

Что касается конкретного прецедента с баллами, действительно, судьи обратили наше внимание на смену ритма после прокатов. Мы поменяли музыку, это рабочий момент, но если судьи по-прежнему считают, что изменения в ритме нет, значит, будем переделывать всю третью часть программы, чтобы не терять баллы на ровном месте. Но в любом случае результат положительный, я сам только что прилетел из Екатеринбурга, с премьеры шоу «Кармен», с аншлагов, в Красноярск и был вместе с ребятами. Мы продолжаем работать. С точки зрения отзывов о паре в кулуарах итоги положительные. Место не стал бы обсуждать, думаю, Морозов/Еременко были бы в тройке безусловно, поэтому делаем акцент на том, что ребята хорошо откатались. Есть где прибавлять, но главное, что пару приняли, у нее есть большой потенциал, и это все видят», — сказал Авербух.

Шевченко и Ежлов набрали 174,24 балла по итогам двух прокатов. Победителями этапа в Красноярске стали Александра Степанова и Иван Букин, у которых 215,27 балла. На второй строчке — Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12 балла), на третьем месте — Екатерина Миронова и Евгений Устенко (182,96).