Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:10

Авербух считает, что тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заслуживает памятника

Алина Савинова
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о победе российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России».

«Лиза выиграла два этапа Гран-при, хочется ее поздравить, она большая молодец, ждем ее выступлений на чемпионате страны. То, что она поддерживает форму такого уровня, — огромная заслуга великого тренера Алексея Николаевича Мишина, я нарочито говорю слово «великий», такие тренеры, как Мишин и Тамара Николаевна Москвина, своим ребятам помогают всегда, это петербургская школа. Возле их катков я бы поставил отдельные памятники», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Туктамышева стала победительницей этапа «Гран-при России» в Перми, набрав 239,94 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,15). Тройку призеров замкнула Алина Горбачева (210,86).

Источник: https://tass.ru/sport/16437337
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
1
1
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишина и Галлямов победили на этапе «Гран-при России» в Перми в парном катании

Тарасова — о выступлении Муравьевой на «Гран-при» в Перми: «Просто молодец, талантище»