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Гран-при России

Сегодня, 21:26

Авербух считает лишним исполнение Валиевой прыжков на бис на этапе «Гран-при» в Казани

Мария Гусева
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Хореограф Илья Авербух прокомментировал исполнение прыжков фигуристкой Камилой Валиевой после произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — цитирует ТАСС Авербуха.

После неудачной попытки исполнить четверной тулуп в прокате Валиева дважды попыталась исполнить элемент после проката.

Валиева показала лучший результат в произвольной программе и стала первой по сумме двух выступлений. Второе место заняла Вероника Яметова, на третьей строчке — Ксения Синицына.

Источник: https://tass.ru/sport/16265337
Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева
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