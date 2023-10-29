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Гран-при России

Сегодня, 21:34

Авербух считает произвольную программу Фроловой лучшей с точки зрения постановки

Алина Савинова
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Хореограф Илья Авербух поделился мнением о результатах третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.

У женщин соревнования выиграла Анна Фролова. Второе место заняла Вероника Яметова. Тройку лидеров замкнула Мария Агаева.

«Для меня самое запоминающееся выступление — это произвольная программа Анны Фроловой. С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Кулешова себя очень хорошо показали. Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время. Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут семнадцатилетний рубеж», — цитирует RT Авербуха.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223736-averbuh-frolova-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Анна Фролова
Илья Авербух
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