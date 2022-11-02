Авербух уверен, что изменения в составе на этап «Гран-при» в Казани не повлияют на статус фаворита Валиевой

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает, что изменения в составе фигуристок на второй этап «Гран-при России» в Казани не повлияют на статус фаворита Камилы Валиевой.

«Камила в любом случае была бы абсолютным фаворитом этого турнира. Отсутствие девочек никак на это не влияет. Камила идет по своей программе, которую ставили тренеры во главе с Этери Георгиевной. Конечно, она будет идти на сложные прыжки», — цитирует ТАСС Авербуха.

В понедельник, 31 октября, генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что Софья Муравьева и Дарья Усачева были перераспределены на другие этапы из-за возникших проблем со здоровьем.

Этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Казани пройдет с 4 по 6 ноября.