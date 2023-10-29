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Гран-при России

Сегодня, 13:44

Хромых — о первых соревнованиях за полтора года: «В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Майя Хромых поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Очень сложно было тут выступать. Долго привыкаешь к соревнованиям и быстро отвыкаешь… Я думала, что намного легче будет, что я приду, настроюсь и откатаю как раньше. Но как раньше уже не будет. В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться. Все решается через время и через тренировки.

Ехала в целом нормально, но не хватило концентрации на концовку. Начала придумывать себе что-то, вспоминать свои старые ошибки… В результате пошла и на голову приземлилась. Но что мне плакать, что ли теперь? Плачу я в номере. Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь. Хорошо, что не сижу дома, а выступаю», — сказала Хромых.

Хромых не выступала на соревнованиях более 580 дней. Она уже представила свою произвольную программу на турнире в Красноярске и по сумме двух выступлений набрала 193,22 балла.

Фигурное катание
Майя Хромых
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