Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

29 октября, 08:30

Базин: «Никаких вопросов к оценке Кагановской и Некрасова у меня нет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин в эфире «СЭ» прокомментировал результаты пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов в новом сезоне. Пара выиграла этап Гран-при в Магнитогорске за счет высоких надбавок судей.

— Я наконец-то посмотрел произвольный танец Василисы и Максима, который им ставил Бенуа Ришо, и он правда силен. У этой пары всегда очень отточенные элементы, если не происходит срывов. GOE, надбавки судей полностью оправданны. У них быстрые параллельные твиззлы, идеальные поддержки в музыку, на скорости, заходы, выезды четкие, Максим — очень техничный партнер, особенно в моменте постановки ноги на лед для исполнения поворотов.

Никаких у меня вопросов к оценкам. И соперников в произволке в Магнитогорске у них не было. Будут ли так баллы объективны на фоне общей системы танцев? Вот это вопрос. Но, как мы видим, в международных танцах объективности тоже нет. Выглядит так, что я их защищаю, но я лишь пытаюсь проанализировать оценки исходя из неких предпосылок.

Танцы не нужно понимать, их нужно почувствовать. Чтобы ты не хотел копаться в шагах и элементах, костюмах, макияже. У Лизы [Пасечник] с Дарио [Чиризано] мне очень понравился ритм-танец. Суперэнергично, оба кайфовали. Гоночная программа, — сказал Базин.

Егор Базин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева.«Никогда такой боли не испытывал». Егор Базин — о ДТП, травме и современном фигурном катании
Telegram Дзен Max
Фигурное катание
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Читайте также
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя