Базин: «Никаких вопросов к оценке Кагановской и Некрасова у меня нет»

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин в эфире «СЭ» прокомментировал результаты пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов в новом сезоне. Пара выиграла этап Гран-при в Магнитогорске за счет высоких надбавок судей.

— Я наконец-то посмотрел произвольный танец Василисы и Максима, который им ставил Бенуа Ришо, и он правда силен. У этой пары всегда очень отточенные элементы, если не происходит срывов. GOE, надбавки судей полностью оправданны. У них быстрые параллельные твиззлы, идеальные поддержки в музыку, на скорости, заходы, выезды четкие, Максим — очень техничный партнер, особенно в моменте постановки ноги на лед для исполнения поворотов.

Никаких у меня вопросов к оценкам. И соперников в произволке в Магнитогорске у них не было. Будут ли так баллы объективны на фоне общей системы танцев? Вот это вопрос. Но, как мы видим, в международных танцах объективности тоже нет. Выглядит так, что я их защищаю, но я лишь пытаюсь проанализировать оценки исходя из неких предпосылок.

Танцы не нужно понимать, их нужно почувствовать. Чтобы ты не хотел копаться в шагах и элементах, костюмах, макияже. У Лизы [Пасечник] с Дарио [Чиризано] мне очень понравился ритм-танец. Суперэнергично, оба кайфовали. Гоночная программа, — сказал Базин.