Бестемьянова назвала феноменальным прокат фигуристки Акатьевой на этапе «Гран-при России»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила произвольную программу Софьи Акатьевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

«Акатьева откаталась просто феноменально. Очень красивая музыкальная программа. Конечно, второй четверной у нее был недокрученный, но тройной аксель и первый четверной прыжок в каскаде — это было очень здорово. Она молодец, собралась. В сравнении со вчерашней короткой — небо и земля», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

15-летняя Акатьева тренируется под руководством заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Спортсменка дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2022) и становилась серебряным призером (2020), а также побеждала на этапах юниорских «Гран-при» в Польше и России в 2021 году.