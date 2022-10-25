Бестемьянова назвала грустной ситуацию в российских танцах на льду

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» высказалась о российских танцах на льду. Она считает, нынешнюю ситуацию грустной.

— Танцы — наверное, одна из самых интригующих дисциплин фигурного катания, так как лидеры не выступают, катаются новые пары и бывшие юниоры. Что будет с танцами в будущем?

— Все пары будут бороться, конечно, на чемпионате России. Сегодня нет явного лидера, я его не вижу. Это будет видно, когда пройдут этапы «Гран-при России». И вот уже там станет, наверное, понятно. Потому что дуэты будут активно развиваться эти два с половиной месяца до чемпионата России.

Есть новые дуэты, они все это время будут тренироваться. И я надеюсь, что пройдут интересные соревнования. Но вообще грустно. Грустные факты. Если бы сегодня надо было ехать на чемпионат Европы или мира, мы были бы очень далеко.

— Как вам пара Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, которые одержали победу на первом совместном турнире?

— Я считаю, что очень удачный союз. Меня абсолютно потряс Дэвид. Я хорошо его знаю, часто бывала на тренировках, когда он тренировался с другой партнершей. Всегда было видно, что Нарижный — очень перспективный, хороший партнер. Но как он вырос за эти полгода, что мы его не видели! Это потрясающий результат, очень здорово. Конечно, им есть над чем работать. И я уверена, что они будут работать и расти. Так что болею за них.

— А как вам выступление Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола? Многие высоко оценили их произвольный танец.

— Они мне очень нравятся. Я поздравляю Анжелику Крылову с такой современной программой. Знаете, это будущее! Они пока не могут соперничать взрослыми парами: у них все-таки есть маленькие ошибочки и недочеты. Такие технические, юниорские. В этом году им трудно конкурировать, хотя Василиса и Валерий тоже будут расти, у них есть два с половиной месяца. Это очень перспективная пара на будущее, очень интересная.

Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный с 199,57 баллами стали победителями в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» в Москве. Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, набравшие 189,04 балла. Третьими стали Яна Матвейшина и Тимофей Субботин (135,05 балла).