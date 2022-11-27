Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:14

Бестемьянова — о победе Туктамышевой на «Гран-при России»: «Программа была законченным произведением искусства»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

«Лиза каталась сегодня очень проникновенно . Очень понравилась техническая составляющая, она была наполненная. Программа была законченным произведением искусства. За счет этого и выиграла», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Наталья Бестемьянова
1
0
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Горбачева — о призовом месте на этапе «Гран-при» в Перми: «Рада, что попала в тройку»

Жулин: «Муравьева и Туктамышева катались блестяще, но Лизе повезло больше»