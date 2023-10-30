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Гран-при России

Сегодня, 11:32

Бестемьянова считает, что Хромых не надо уделять много внимания

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о результатах фигуристки Майи Хромых на третьем этапе «Гран-при России».

«Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых. Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося. Я надеюсь, что она еще сможет набрать форму и показать, на что способна, но пока мне кажется, что не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

17-летняя Хромых заняла пятое место на этапе «Гран-при России» в Красноярске, набрав 193,22 балла по сумме двух программ. Фигуристка вернулась на соревнования после пропущенного из-за травмы сезона.

Хромых является призером этапа «Гран-при Gran Premio d'Italia» 2021 года и «Гран-при Rostelecom Cup» (2021), а также победительницей турнира серии «Челленджер» Warsaw Cup-2021.

Источник: https://tass.ru/sport/19150807
Фигурное катание
Майя Хромых
Наталья Бестемьянова
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