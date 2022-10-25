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Гран-при России

Сегодня, 11:10

Бестемьянова считает, что Тарасова и Морозов должны озаботиться исполнением элементов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» прокомментировала итоги парного турнира на 1-м этапе «Гран-при России». Она назвала победу пары Наталья Хабибуллина и Илья Княжук большим успехом, а также отметила, что Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову нужно обратить внимание на исполнение элементов.

— А что вы скажете о поражении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова? Они провалили произвольную и стали вторыми.

— Я думаю, что они должны озаботиться исполнением элементов. Женя и Вова не сделали ни одного прыжка чисто, ни одного выброса.

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— А победу одержали дебютанты взрослых соревнований — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

— Это огромный успех, и абсолютно не случайный. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат России среди юниоров. И очень часто юниорские пары врываются во взрослые! Тут нет ничего удивительного. Ничто не стоит на месте, нельзя за прежние заслуги давать первые места.

Когда я вчера уходила после соревнований пар, некоторые специалисты говорили, что очень сильно наказали Тарасову и Морозова. Очень многие были такого мнения о судействе. Я так не считаю. Если ты на высоте, являешься одной из первых пар России, то нельзя выходить в таком виде. Ну как? Они абсолютно были несобранны.

Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Наталья Бестемьянова
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