Бестемьянова о третьем этапе «Гран-при России»: «У женщин был интересный турнир, мужчины сделали много ошибок»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления одиночников на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«У Димы Алиева была интересная программа, но не получился чистый прокат. Запаса в короткой программе хватило для победы. У девочек был интересный турнир, и говорить о том, что он слабый, нельзя. В отличие от мальчиков, они катались чисто и не допускали ошибок, а мальчики их сделали много», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

В мужском одиночном катании первое место занял Дмитрий Алиев. Второй результат показал Александр Самарин, третий — Петр Гуменник. У женщин соревнования выиграла Анна Фролова. Второе место заняла Вероника Яметова. Тройку лидеров замкнула Мария Агаева.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.