Бестемьянова — о прокате Муравьевой: «Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная спортсменка»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об итогах короткой программы женщин на шестом этапе «Гран-при России».

«Муравьева и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Сейчас просто стала немного постабильнее и почувствовала немного уверенности. Ждем произвольную программу», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

Короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми выиграла Софья Муравьева, набрав 81,59 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (78,74). Третьей стала Ксения Синицына (70,94).

В воскресенье, 27 ноября, женщины выступят с произвольными программами.