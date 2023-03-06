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Гран-при России

Сегодня, 08:46

Бетина Попова — о финале Гран-при России: «Борьба была фееричная»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что соревнования спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге получились фееричными.

«Борьба была фееричная. Невероятный прокат Насти Мишиной с Сашей Галлямовым и эмоции Саши Бойковой с Димой Козловским, когда еще до выставления баллов итоговых они поняли, что первые. Москвина прекрасный специалист, то, что она сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе, вызывает уважение, ведь нет международных турниров, постолимпийский сезон, можно перевести дух, но это не об этих ребятах, они усложняются и к концу сезона стараются выкатывать самый сложный контент. Невероятно», — приводит слова Поповой ТАСС.

5 марта завершился финал Гран-при России. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми, второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Источник: https://tass.ru/sport/17201771
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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