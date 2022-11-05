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Гран-при России

Сегодня, 21:42

Бетина Попова: «Если говорить о давлении, Валиева в своей карьере уже многое ощутила»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хореограф и тренер Бетина Попова оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе на «Гран-при России» в Казани.

«По этому этапу видно, что многие спортсмены лучше чувствуют свои программы и начинают прикатывать их. Это было видно и у Камилы сегодня, она была очень хороша. Если говорить о давлении, Камила в своей карьере уже многое ощутила, выступление в родных стенах для такого профессионала не должно являться каким-то давящим фактором, скорее, наоборот, это радость выступать перед такой публикой в этом дворце», — сказала Попова ТАСС.

Валиева выиграла короткую программу на третьем этапе «Гран-при», набрав 83,30 балла.

Отметим, что фигуристка является уроженкой Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/16254503
Камила Валиева
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Прокат Камилы Валиевой короткой программы на этапе «Гран-при» в Казани: видео