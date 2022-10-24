Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:52

Бетина Попова: «Валиева может передать весь спектр эмоций одним взглядом»

Telegram Новости

Тренер и хореограф Бетина Попова высказала мнение, что олимпийская чемпионка Камила Валиева способна передать весь спектр эмоций одним взглядом.

В воскресенье фигуристка одержала победу на первом этапе «Гран-при России». Произвольная программа Валиевой ранее начиналась с цитат и заголовков о спортсменке, связанных с ситуацией во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, однако на турнире в Москве они не воспроизводились.

«Все зрители знают, о чем эта произвольная программа, и чувствуют энергию Камилы, нельзя не отметить ее умение передать одним взглядом весь спектр своих эмоций. По моему мнению, есть этот фрагмент с новостями или нет его — не имеет значение. Главное, все-таки это Камила и ее мастерство. Это совершенно нормально, когда в течение сезона в программе что-то меняется и переделывается, это помогает и самому спортсмену освежить ощущения в программе», — цитирует ТАСС Попову.

16-летняя Валиева является чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/16142483
Камила Валиева
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Самый сексуальный врач выйдет в ринг: Доктор Майк родился в России и стал звездой в США
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рудковская: «Акатьева и Алиев — однозначно герои первого этапа «Гран-при России»