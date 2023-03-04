Бойкова и Козловский рассказали о связи нестандартного размера катка в Петербурге с возвращением на международные старты

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как их встречала публика в Санкт-Петербурге на финале «Гран-при России», и прокомментировали нестандартный размер катка в «Юбилейном».

— Как выступается в Петербурге?

Козловский: Как дома. С уверенностью могу сказать, что выступал на многих аренах. Но домом могу назвать только «Юбилейный». Здесь я делал свои первые шаги, здесь происходили самые важные вещи в моей карьере. Выступать здесь счастье и огромная радость.

— Не смущал размер арены в «Юбилейном»?

Бойкова: Когда выходишь на арену, сразу понимаешь, как нужно кататься. Тамара Москвина ставила фишки на льду, но это не помогает. Проще выйти на арену и адаптироваться.

Козловский: ISU принял новый стандарт. Поскольку мы все ждем возвращения на международные турниры, мы стремимся к этому. Федерация обеспечивает должный уровень своим спортсменам. Чтобы для нас это не стало сюрпризом, чтобы мы не бегали по бортикам.