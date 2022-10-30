Бойкова и Козловский выиграли этап «Гран-при России» в Сочи в парном катании

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап «Гран-при России» в Сочи.

Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе, набрав 145,19 балла. По сумме двух программ Бойкова и Козловский получили 228,36 балла.

Второе место по итогам соревнований заняли Анастасия Мухоротова и Дмитрий Евгеньев, у которых 217,27 балла по сумме двух выступлений. На третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (214,22).

«Гран-при России». Этап в Сочи

Пары. Произвольная программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 145,19

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 140,51

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 138,22

4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 129,22

5. Карина Акопова — Никита Рахманин — 121,67

6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 117,93

Итог

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 228,36

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 217,27

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 214,22

4. Карина Акопова — Никита Рахманин — 198,09

5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 194,92

6. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 182,13