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Гран-при России

Сегодня, 13:12

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Виктория Кравченко
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Пара получила 74,52 балла.

На втором месте расположился дуэт Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко (72,05), третьи — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,81).

Произвольную программу пары представят в воскресенье, 29 октября.

«Гран-при России», 3-й этап
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52 балла

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 72,05

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81

4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 65,94

5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 63,40

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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