Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Пара получила 74,52 балла.

На втором месте расположился дуэт Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко (72,05), третьи — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,81).

Произвольную программу пары представят в воскресенье, 29 октября.

«Гран-при России», 3-й этап

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52 балла

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 72,05

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81

4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 65,94

5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 63,40