Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Сегодня, 13:12
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют по итогам короткой программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Пара получила 74,52 балла.
На втором месте расположился дуэт Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко (72,05), третьи — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (71,81).
Произвольную программу пары представят в воскресенье, 29 октября.
«Гран-при России», 3-й этап
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52 балла
2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 72,05
3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81
4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 65,94
5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 63,40